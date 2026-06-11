Zevra convierte las charangas en estrellas de festival con un escenario propio en su quinta edición

Las charangas darán este verano el salto definitivo a los grandes festivales. Zevra Festival, que celebrará su quinta edición del 24 al 27 de julio en Cullera, ha reservado un escenario completo para estas agrupaciones musicales valencianas durante la jornada de apertura, en una iniciativa pionera que las sitúa al mismo nivel que algunos de los principales nombres del reggaeton y la música electrónica.

El viernes 24 de julio, diez charangas de distintos municipios de la Comunitat Valenciana protagonizarán el denominado Cara a Cara Xarangues de Cullera en el Rainbow Stage. El formato enfrentará a dos agrupaciones sobre el escenario, alternando actuaciones y réplicas musicales con repertorios que combinan clásicos populares y éxitos actuales, hasta culminar en una interpretación conjunta.

La propuesta llega después del éxito que este tipo de competiciones obtuvo durante las Fallas de 2026, donde despertó un notable interés entre el público joven. Participarán agrupaciones de Foios, Carlet, Alzira, Valencia, Carcaixent y La Pobla de Vallbona, entre otros municipios.

Desde la organización destacan que la iniciativa busca rendir homenaje a la tradición festiva valenciana y reivindicar las charangas como parte de la cultura musical popular contemporánea. Así, compartirán protagonismo con artistas como Anuel AA, Nicky Jam, Ozuna, Saiko o Chanel en un festival que espera reunir a más de 150.000 asistentes y contará con ocho escenarios simultáneos.