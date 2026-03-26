'Horta Sud Neta, verda i viva' prepara noves jornades d'activitats

Horta Sud neta, verda i viva’ és una iniciativa que organitzen els comités locals, l’associació ‘Música pel clima’ i ‘Cor de Terra’, amb la col·laboració de ‘Víctimes DANA’, l’associació ‘Víctimes Mortals DANA 29 d’Octubre’, YCS València i ‘El Rebrot de la Vida’, amb el patrocini de la Fundació Horta Sud. És un projecte que té com a objectiu impulsar la transformació social, ambiental i comunitària als pobles afectats per la DANA mitjançant jornades participatives que uneixen ecologisme, formació i música.
Neteja de l’entorn, concerts, tallers i xarrades són les activitats que es duran a terme en les pròximes jornades: el 19 d’abril a Catarroja, el 17 de maig a Paiporta i el 7 de juny a Sedaví.
Descobreix tots els detalls al pòdcast en una entrevista amb el president de l’associació ‘Música pel clima’, Guille Valero.