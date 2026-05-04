Gana Energía supera los 500.000 clientes y acelera su crecimiento con un modelo basado en transparencia y estabilidad

La compañía Gana Energía ha alcanzado un nuevo hito en su trayectoria: superar el medio millón de clientes en España. Este crecimiento, que representa un incremento del 67,8% en el último año, sitúa a la firma entre las siete principales comercializadoras del mercado libre, según datos de la CNMC, y consolida un modelo que ha apostado desde el inicio por la sostenibilidad, la transparencia y la tecnología propia.

Fundada en Valencia en 2015, la empresa ha cerrado 2025 con una facturación de 327,2 millones de euros y un beneficio neto de 300.000 euros. Unos resultados que reflejan un crecimiento sostenido y alejado de las estrategias más agresivas del sector, como la guerra de precios o la compra de carteras de clientes.

Lejos de buscar expansión rápida a cualquier coste, la compañía ha construido su base sobre un crecimiento orgánico, apoyado en la confianza del cliente. De hecho, más de un tercio de los nuevos contratos (34,2%) proviene de recomendaciones, un indicador que evidencia el peso del boca a boca en su desarrollo.

El grueso del negocio se concentra en el segmento residencial, que representa el 85% de su cartera. Su propuesta se dirige especialmente a hogares que nunca han cambiado de comercializadora, un perfil que suele pagar tarifas elevadas sin plena conciencia de ello. Aunque la mayor parte de sus clientes se ubica en la Comunidad Valenciana, la compañía ha ampliado su presencia en regiones como Andalucía, Madrid y Barcelona.

En paralelo a este crecimiento, la estructura interna también ha evolucionado de forma notable: de tres empleados en sus inicios a una plantilla actual de 150 personas. En su accionariado destaca además la participación de Repsol como socio mayoritario.

Mirando al futuro

Para Gana Energía, el hito alcanzado no es un punto de llegada, sino de partida. La compañía se ha marcado como objetivo alcanzar el millón de clientes manteniendo su modelo: precios ajustados, desarrollo tecnológico propio y una relación transparente con el usuario. En un contexto marcado por la volatilidad energética y la creciente sensibilidad del consumidor hacia el precio y la claridad de la información, el reto no será solo crecer, sino hacerlo sin diluir los principios que han impulsado su expansión hasta ahora.

Entrevista en podcast

Con motivo de este crecimiento, hemos entrevistado a Antonio Picazo, cofundador de la compañía, para profundizar en las claves de su evolución y los retos del sector energético. La conversación completa puede escucharse en el podcast adjunto a este artículo.