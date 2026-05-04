El ecosistema innovador valenciano se cita en Horizonte Tech 2026

La irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, la neurociencia o la automatización avanzada ya no es una promesa de futuro, sino una realidad que está transformando el presente de empresas, startups y pymes.

Horizonte Tech 2026

Bajo esta premisa nace Horizonte Tech 2026, una jornada gratuita organizada por el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Valencia que se celebrará el próximo 19 de mayo en CaixaForum Valencia, con el objetivo de acercar las tecnologías habilitadoras al tejido empresarial de forma práctica y accesible.

Programa

Tal y como explica este lunes en Más de Uno Valencia, Julián Pérez, responsable de eventos de CEEI Valencia la cita contará con el responsable de IA de Freepik, una de las grandes empresas europeas de esta herramienta digital; también con Ana Maiques, referente en neurociencia, y Ruth Falquina, tecnocreativa especializada en innovación aplicada. Además, la jornada también contará con experiencias con tecnología y el testimonio de 25 startups valencianas.

"Estamos en un momento muy globalizado a nivel general, en el que las pymes se enfrentan a un mercado de cualquier lugar. Y, en este contexto, la tecnología es una herramienta para poder competir", asegura Pérez, que anima no solo a perfiles tecnológicos, sino también a empresarios y emprendedores no especializados en el sector a participar en una cita que busca aumentar la competitividad y eficiencia del tejido empresarial valenciano.