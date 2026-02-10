NOVELA

'Los días que no existieron', una novela de Daniel Ramírez para iluminar los silencios del pasado

Un relato que combina investigación histórica y ficción para adentrarse en algunos de los episodios de la memoria reciente: la presencia de nazis en España tras la Segunda Guerra Mundial, las heridas aún abiertas del terrorismo de ETA y el peso de los silencios heredados

ondacero.es

Valencia |

Daniel Ramírez construye en 'Los días que no existieron' una historia que parte de la investigación periodística para terminar convirtiéndose en un viaje personal. A través de una protagonista que rastrea documentos olvidados y testimonios fragmentados, la novela se adentra en las zonas grises de la historia, aquellas que durante décadas han permanecido fuera del relato oficial.

Uno de los ejes del libro es la presencia de antiguos nazis que encontraron refugio en España tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Lejos de plantearlo como una reconstrucción documental, Ramírez utiliza la ficción para explorar las consecuencias morales y emocionales de ese pasado silenciado, así como la convivencia entre normalidad y horror.

La memoria del terrorismo de ETA aparece también como un elemento fundamental del relato. No como un simple contexto histórico, sino como una violencia que atraviesa generaciones y deja marcas profundas en la vida cotidiana. En la novela, ambas realidades dialogan y se conectan a través de la idea del silencio: el que protege, el que oculta y el que termina convirtiéndose en herencia.

El componente personal añade una capa de complejidad al texto. Parte de la historia conecta con la propia experiencia familiar del autor, lo que plantea preguntas sobre los límites entre lo íntimo y lo narrativo, y sobre la responsabilidad de contar hechos sensibles sin caer en el juicio fácil ni en la simplificación.

Un personaje clave es el del librero, figura que actúa como detonante de la trama y símbolo de la memoria conservada en los márgenes. La librería aparece como un espacio donde el pasado espera ser descubierto y donde los documentos olvidados se convierten en piezas esenciales para comprender el presente.

Los días que no existieron evita las respuestas cerradas y rehúye los discursos tranquilizadores. En su lugar, propone una lectura incómoda que invita a reflexionar sobre cómo se construye la memoria colectiva y qué papel puede desempeñar la literatura a la hora de enfrentar los capítulos más complejos de nuestra historia reciente.

Daniel Ramírez, autor de 'Los días que no existieron'
Daniel Ramírez, autor de 'Los días que no existieron' | Planeta de libros
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer