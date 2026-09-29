Cultura

Cuando el arte se convierte en un acto de resistencia: Rafael Tarradas presenta ‘El falsificador’

El escritor se adentra en la Florencia de 1938 para contar una historia de arte, expolio, amor y lucha contra el poder nazi

ondacero.es

Valencia |

Rafael Tarradas

Con más de 400.000 lectores, Rafael Tarradas Bultó llega con El falsificador, una novela publicada por Espasa que nos traslada a la Florencia de 1938, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y que este martes presenta en Más de Uno Valencia.

A través de una joven dispuesta a falsificar un cuadro para evitar que el original caiga en manos de Hitler, el escritor explora el expolio artístico del régimen nazi y plantea una historia sobre los límites entre la verdad y la mentira, el valor de la resistencia y la capacidad de arriesgarlo todo por aquello en lo que creemos.

Rafael Tarradas.
Rafael Tarradas. | Onda Cero Valencia
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