Cuando el arte se convierte en un acto de resistencia: Rafael Tarradas presenta ‘El falsificador’

Con más de 400.000 lectores, Rafael Tarradas Bultó llega con El falsificador, una novela publicada por Espasa que nos traslada a la Florencia de 1938, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y que este martes presenta en Más de Uno Valencia.

A través de una joven dispuesta a falsificar un cuadro para evitar que el original caiga en manos de Hitler, el escritor explora el expolio artístico del régimen nazi y plantea una historia sobre los límites entre la verdad y la mentira, el valor de la resistencia y la capacidad de arriesgarlo todo por aquello en lo que creemos.