Askua: La brasa y la pasión que reinventan la alta cocina valenciana

En la Calle de Felip Maria Garin, 4, en Valencia, Askua ofrece una experiencia gastronómica basada en la excelencia de la carne a la brasa. David Vázquez, chef autodidacta y alma del restaurante desde hace cuatro años, nos cuenta cómo su pasión por la cocina, heredada de sus antepasados, le ha llevado a mantener la esencia de Askua mientras incorpora delicados entrantes, pescados de mercado, excelentes carnes a la brasa y postres de temporada.

Para David, cocinar es un placer que nace del disfrute de comer y compartir, y en Askua esa filosofía se traduce en una oferta que va desde croquetas y anchoas hasta angulas y caviar, con opciones para todos los públicos sin perder el foco en la calidad. “Queremos que la gente confíe en nuestra propuesta, que se atrevan a dejarse guiar y disfrutar de la magia que se crea entre el chef y el comensal”, explica. Un equilibrio delicado que convierte a Askua en un referente de la alta cocina valenciana, donde la brasa no es solo técnica, sino un arte lleno de mimo y respeto por el producto.