La Generalitat no aceptará acuerdo en la visita del Papa si no se acepta la culpabilidad y se devuelve el dinero

"Si no se cumplen esas dos condiciones la Generalitat, que está personada, no dará su visto bueno", ha indicado el 'president' ante la pregunta del portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre la valoración del Consell de las informaciones que apuntan a "la confesión del saqueo de RTVV con motivo de la visita del Papa por parte de las tramas de corrupción vinculadas al PP".

Puig ha señalado que ahora arranca un juicio "por uno de los expolios más flagrantes" porque "aprovechar la visita del Papa para robar es muy duro". "Las tramas corruptas no respetaban nada", ha agregado, y es "muy triste que hasta la visita del Papa fue convertida en un evento más de la corrupción". Según ha dicho, el Consell sigue trabajando para recuperar el dinero sustraído y para que "nunca más vuelva a pasar". "Y que la justicia haga lo que toca, justicia", ha agregado.

En este caso se sientan 24 acusados en el banquillo, entre ellos, el expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino; el que fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno, y los principales 'cabecillas' de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

La causa se juzgará casi cuatro años después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesara a 24 investigados y nueve personas físicas por delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda por la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad pantalla de la trama Gürtel y cuyo coste se fijó en siete millones de euros y que permitió repartirse una suma de 3,3 millones de euros.

Puig ha comenzado resaltando la "indignidad moral" que rodeó aquella visita y se ha referido al trato que recibieron las víctimas del accidente del metro ocurrido poco antes. Ha aprovechado la ocasión para volver a pedirles perdón en nombre de la Generalitat y mostrar el reconocimiento a estas personas que "durante tantos años han defendido la dignidad del pueblo valenciano".

Asimismo, ha recordado que uno de los esfuerzos del Consell en los últimos años se ha centrado en "levantar la hipoteca reputacional" que dejó el PP y construir un sistema de transparencia para que no se vuelvan a producir situaciones similares. No obstante, ha advertido de que "queda una enorme resaca de esos tiempos y está en forma de piezas abiertas" en los tribunales.

La próxima semana, ha dicho, "comienza el juicio por uno de los expolios más flagrantes" y el Consell lo ve "desde la tristeza" al comprobar que "las tramas corruptas no respetaban nada". Además, ha proseguido, "fue un caso paradigmático de cómo el sector público saqueaba la administración" y todo él "pasó por caja".

En su intervención, Fran Ferri ha destacado que entre los acusados está Juan Cotino, "que es el perejil de todas las tramas" y ha asegurado que no deja de sorprender, incluso cuando ha pasado un tiempo, ver "cómo la corrupción no tenía límites ni fronteras" y daba igual usar las ITV, el Plan Eólico, una depuradora, el dinero para el tercer mundo o "la visita del representante de Dios en la tierra".

"Y en medio de muchas de estas tramas estaba Cotino, el máximo exponente del sector democristiano del PP. Democristianos eran, pero demócratas poco y del Evangelio, menos", ha subrayado, para manifestar que siempre le ha llamado la atención que "algunos son expertos en utilizar textos milenarios para atacar los derechos de las mujeres o personas LGTBI pero, en cambio, no hacen caso a la Biblia para hacer algo tan básico como no robar a otros".

En este punto, ha señalado que "no hacían caso a aquello de 'no robaréis, no mentiréis ni os defraudareis los unos a los otros' (Levítico 11) o a eso de 'no aceptarás soborno porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos' (Deuteronomio 16)".

"No había mandamiento ni versículo que frenara al PP en aquel momento a la hora de robarnos el dinero a los valencianos", ha insistido, y por eso ahora en 2020 se está trabajando en recuperar ese dinero.

Además, se ha referido concretamente a que en este caso se habrían desviado más de 3 millones de euros de un contrato para pantallas gigantes "en una sola factura" y ha explicado que ese importe supone el 15% del actual presupuesto de la radiotelevisión pública actual: "Y aún tienen la poca vergüenza de decir que tiene mucho presupuesto".

Para terminar, ha leído una profecía de Isaías que "puede parecer habla de los valencianos": "Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de los ladrones, todos aman el soborno y van detrás de las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda".

"Afortunadamente --ha agregado-- los valencianos somos amos de nuestro destino y dijimos que ya estaba bien de cómplices de ladrones y de los que aman el soborno".