La Diputación de València destina 7M€ de urgencia para vaciar garajes y limpiar barro

La Diputación de València ha aprobado un contrato de emergencia para destinar, de manera urgente, alrededor de 7M€ para los municipios valencianos afectados por la DANA. Se calcula que, todavía a día de hoy, tres semanas y media después de las inundaciones, hay más de 600 bajos, garajes y sótanos completamente anegados por el agua y por el fango.

Limpiarlos y adecuarlos es uno de los objetivos ahora prioritarios para la institución provincial porque, según el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, así lo piden alcaldes y alcaldesas. "Lo que más preocupa ahora mismo a los alcaldes y a las alcaldesas es la retirada de vehículos y poder quitar el fango ya no solo de las calles, que va a marchas forzadas, sino también de los garajes privados", ha explicado Mompó.

"En los garajes privados, a pesar de ser privados, ahora mismo la emergencia recae, por un problema sanitario también, en que la Administración actúe", ha especificado el presidente de la Diputación de València tras la primera reunión presencial mantenida con más de sesenta alcaldes y alcaldesas procedentes de municipios afectados por la DANA del veintinueve de octubre.

Guillermo Luján (Aldaia): "La Saleta va a provocar más muertos"

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján (PSPV-PSOE), insiste en denunciar que el Barranco de La Saleta, que atraviesa el municipio, "es peligroso y se ha demostrado peligroso". "A fecha de hoy, el Barranco de La Saleta es invisible y va a provocar muertos. Ni el día de antes, ni ninguna alerta, ni ninguna llamada... Ninguna, de ningún organismo", ha criticado Luján tras el citado encuentro en la Diputación de València.

"Ya toca que se visibilice este problema. Llevamos cuarenta años reivindicando y alertando que un día podría pasar esto, que un día tendríamos daños personales, y ya los tenemos. Creo que ya es suficiente", denuncia el socialista Guillermo Luján.

Amparo Fort (Chiva): "Necesitamos que la Confederación se pronuncie"

La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort (PP), pide información a la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el estado del Barranco de Chiva y, por tanto, de las viviendas afectadas en su ribera. "Aquí necesitamos que la Confederación se pronuncie al respecto. El barranco ha creado un cauce totalmente nuevo y ha dejado dentro un montón de casas", ha asegurado Fort en declaraciones a los medios de comunicación.

"Eso no significa que todas vayan a ser demolidas. Por eso, necesitamos que la Confederación hable lo antes posible, para que las familias puedan volver a casa", ha reclamado la alcaldesa de Chiva en la Diputación de València.

Paco Comes (Massanassa): "Reactivar economía o morir socialmente"

El alcalde de Massanassa, Paco Comes (PP), pide que las ayudas anunciadas se materialicen ya porque las industrias de la Pista de Silla dan trabajo al 25% de la provincia de València. "Negocios, autónomos que tienen que empezar a trabajar, polígonos... Todo ello se tiene que poner en marcha o estamos muertos socialmente, no físicamente, que ya hay que dar gracias", ha afirmado Comes ante los medios de comunicación.

"Es momento de ir todas las administraciones juntas, remar todas a una y poner en marcha otra vez estas comarcas tan importantes de la provincia de València", ha reivindicado el alcalde de Massanassa.