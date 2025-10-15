SOSTENIBILITAT

'Sentir la camiseta' la campaña del grupo Ribera sobre deporte y salud mental

Profesionales de fútbol, baloncesto, rugby, pilota valenciana, tenis y remo de equipos españoles hablan de salud mental para concienciar sobre la importancia de cuidarse por dentro y sobre el papel del deporte en el bienestar físico y emocional

Valencia |

En Sostenibilitat en la Onda descubrimos el proyecto 'Sentir la camiseta' del grupo Ribera, que busca poner en valor la importancia del deporte para la salud, y en la necesidad de hablar sobre la salud mental, con la colaboración de deportistas de élite de varias disciplinas. Un total de 13 jugadores y jugadoras profesionales de fútbol, baloncesto, rugby, pilota valenciana, futbol sala, tenis y remo de 11 clubes participan en esta iniciativa, que el grupo Ribera enmarca en su modelo de salud responsable, y su programa Ribera Activa, que implica acciones para la promoción de la salud, la educación en hábitos saludables y la prevención.

