'Sentir la camiseta' la campaña del grupo Ribera sobre deporte y salud mental

En Sostenibilitat en la Onda descubrimos el proyecto 'Sentir la camiseta' del grupo Ribera, que busca poner en valor la importancia del deporte para la salud, y en la necesidad de hablar sobre la salud mental, con la colaboración de deportistas de élite de varias disciplinas. Un total de 13 jugadores y jugadoras profesionales de fútbol, baloncesto, rugby, pilota valenciana, futbol sala, tenis y remo de 11 clubes participan en esta iniciativa, que el grupo Ribera enmarca en su modelo de salud responsable, y su programa Ribera Activa, que implica acciones para la promoción de la salud, la educación en hábitos saludables y la prevención.