Salma Jareño gana el III concurso fotográfico ‘Sense Barreres’, que visibiliza la participación cultural de las personas con discapacidad

La fotógrafa Salma Jareño ha resultado ganadora de la III edición del concurso fotográfico Sense Barreres, una iniciativa de la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, con el impulso de Caixa Popular y la colaboración del Ajuntament de València, que busca visibilizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida cultural.

Este primer premio, dotado con 1.000 euros, ha sido para la imagen ‘Ensayo a contraluz’, firmada por Jareño. El segundo y tercer galardón han recaído en Begoña Cosín, con ‘Ofrenda fallera’, y Nuria Gil, con ‘Fent oliva’, respectivamente.

Exposición

La exposición final de esta tercera convocatoria se inaugurará el próximo miércoles 4 de febrero, a las 18:00 horas, en la sede de Caixa Popular ubicada en la calle Cirilo Amorós de València. Además de las tres fotografías ganadoras, se exhibirá una selección de nueve imágenes escogidas, entre más de un centenar de propuestas enviadas al certamen, firmadas por Daniel García, David Piqueras, David Talents, Eduardo José Chirinos, José Vicente López, Nines Font, Nuria Gil, Reyes Cerdà y Tymbals Acción Social.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el viernes 20 de febrero en la oficina de Caixa Popular de la calle Cirilo Amorós, en su horario habitual, para que cualquier persona pueda disfrutar de las fotografías seleccionadas.