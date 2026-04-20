Onda Trending, capítulo 60: Like o no like

Hubo un tiempo en el que arrancar pétalos de una margarita parecía suficiente para descifrar el amor. Hoy, en plena era digital, ese ritual inocente ha sido sustituido por un gesto mucho más ambiguo: el like en las stories de Instagram. Una acción rápida, aparentemente trivial, pero cargada de interpretaciones, estrategias y, en muchos casos, intenciones ocultas.

Tal y como explica Amira Fernández este lunes en un nuevo capítulo de Onda Trending, lo que antes era un “me lanzo o no me lanzo”, ahora se traduce en notificaciones, tiempos de respuesta y patrones de comportamiento que generan un nuevo código social no escrito. Desde el “like anzuelo”, que busca provocar conversación sin asumir el riesgo de iniciarla, hasta el “like boomerang”, que reaparece cuando parecía olvidado, los usuarios han desarrollado toda una taxonomía emocional en torno a este gesto digital.