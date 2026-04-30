Gastronomía

Marián Cano: "Uno de cada tres turistas que viene a la Comunitat lo hace pensando en la gastronomía"

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio aborda este jueves en Comunitat Valenciana en la Onda el presente y futuro del producto valenciano

ondacero.es

Valencia |

Este jueves en Comunitat Valenciana en la Onda la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha destacado el impulso estratégico al producto valenciano, poniendo en valor iniciativas como la nueva edición de la Guía Temps 2026, orientada a promocionar el turismo de interior y experiencias auténticas.

Asimismo, ha avanzado detalles del futuro “plan de interior” de la Generalitat, diseñado para revitalizar municipios en riesgo de despoblación mediante una oferta turística sostenible y diversificada.

Más turismo internacional

En cuanto a la evolución del sector, ha subrayado el crecimiento del turismo internacional en 2025, superando los 12,4 millones de visitantes, así como el aumento del gasto medio, estrechamente vinculado al atractivo de la gastronomía valenciana.

La consellera también ha abordado los retos del comercio exterior en un contexto geopolítico complejo, defendiendo la buena posición de los productos gastronómicos valencianos en mercados internacionales y las medidas impulsadas para protegerlos y fortalecer su competitividad.

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