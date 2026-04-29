La Coordinadora en Defensa dels Boscos impulsa accions per protegir i recuperar els espais naturals

La Coordinadora en Defensa dels Boscos i del Territori treballa de manera activa per preservar el medi ambient i fomentar un model més sostenible, implicant administracions, col·lectius i veïnat. Tal com explica el seu president, Ángel Morales, una de les principals línies d’acció són les campanyes de recollida de residus en entorns naturals, conegudes com a “basuraleza”. Aquestes iniciatives busquen conscienciar la població sobre la importància de respectar la natura, especialment en períodes vacacionals en què augmenta l’afluència a zones de muntanya. Una de les pròximes cites tindrà lloc el 16 de maig al Parc Natural del Túria, on s’espera una gran participació ciutadana.
A més de les jornades de neteja, la coordinadora organitza plantacions, tasques de gestió forestal i activitats educatives com concursos de dibuix, que permeten conèixer la visió ambiental dels més joves. També impulsen jornades informatives sobre fenòmens com la DANA i alerten sobre problemàtiques com la contaminació lumínica, especialment present en grans ciutats. Morales destaca que totes aquestes accions no només contribueixen a millorar l’entorn, sinó que també reforcen la conscienciació col·lectiva sobre la necessitat de protegir-lo.