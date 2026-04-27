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Onda Trending, capítulo 61: ¿Perfil para LinkedIn o Tinder?

Con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajador, Amira Fernández recopila una lista de trabajos que, tradicionalmente, han sido etiquetados como "exóticos"

ondacero.es

Valencia |

Hay profesiones que, solo con decirlas, ya "suman puntos": piloto, artista, biólogo de expedición… tienen ese punto exótico que nos hace imaginar una vida interesante, viajera o poco común. Nos pasa que asociamos esos trabajos con personas valientes, libres o con mucha personalidad, aunque luego la realidad del día a día no tenga nada que ver con esa película que nos montamos.

Este lunes Amira Fernández desgrana la lista de profesiones que siempre han sido etiquetadas como "exóticas" y las razones aparentes de este fenómeno.

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