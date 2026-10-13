CEV y Caixa Popular buscan las iniciativas empresariales más sostenibles y responsables de la Comunitat Valenciana

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y Caixa Popular, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, buscan reconocer a las empresas que convierten la sostenibilidad en acciones concretas. Los premios cuentan con cinco categorías, que distinguen tanto proyectos específicos como estrategias globales de grandes empresas y pymes.

En la entrevista en audio, Elisa A. Del Río, directora del Área Técnica de la CEV, explica los detalles de la convocatoria, los requisitos para participar y los criterios que se tendrán en cuenta para seleccionar las iniciativas ganadoras.

Las empresas interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el 15 de noviembre de 2026 a través de la web de la CEV.