ENTREVISTA

Caixa Popular recolza sis projectes que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat

Conversem amb Leticia Sanchis, de l'equip Sense Barreres de Caixa Popular, i amb representants de dos associacions beneficiades del programa, Laura Navarro, directora del Patronat Intermunicipal Francisco Esteve, i Clara Luengo i Marta Murcia, de l'Associació Valenciana de Pares de Persones amb Autisme (APNAV)

Núria Moreno

València |

Caixa Popular va llançar el mes de desembre passat la cinquena convocatòria de les ajudes 'Sense Barreres'. Es tracta d'un programa que reconeix projectes que treballen la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

La dotació total és de 30.000 euros i, entre tots els projectes presentats, els que han resultat beneficiaris de les ajudes són:

  • Ajuda de 8.000 euros: “TEAcercamos el ocio 2026: Un Derecho Fundamental" de Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo.
  • Ajuda de 8.000 euros: “Atención Integral al Daño Cerebral Adquirido” de Daño Cerebral Valencia.
  • Ajuda de 5.000 euros: Más allá del aula" d'Escuela 2 Cooperativa Valenciana.
  • Ajuda de 5.000 euros: “El hilo rojo del recreo. Patios inclusivos para que todas las personas puedan jugar” del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.
  • Ajuda de 2.000 euros: “Mar Sin Barreras” de Voluntaris del Mar.
  • Ajuda de 2.000 euros: “Taller de deporte inclusivo y juego compartido” d'ACATUR Atención Temprana.

L'acte de lliurament de les ajudes se celebrarà dimarts 28 d'abril a les 19h en la Seu d'ONCE València (Gran Via Ramón y Cajal, 13).

