Caixa Popular recolza sis projectes que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat

Caixa Popular va llançar el mes de desembre passat la cinquena convocatòria de les ajudes 'Sense Barreres'. Es tracta d'un programa que reconeix projectes que treballen la igualtat i la inclusió de les persones amb discapacitat.
La dotació total és de 30.000 euros i, entre tots els projectes presentats, els que han resultat beneficiaris de les ajudes són:
- Ajuda de 8.000 euros: “TEAcercamos el ocio 2026: Un Derecho Fundamental" de Asociación Valenciana de Padres de Personas con Autismo.
- Ajuda de 8.000 euros: “Atención Integral al Daño Cerebral Adquirido” de Daño Cerebral Valencia.
- Ajuda de 5.000 euros: Más allá del aula" d'Escuela 2 Cooperativa Valenciana.
- Ajuda de 5.000 euros: “El hilo rojo del recreo. Patios inclusivos para que todas las personas puedan jugar” del Patronato Intermunicipal Francisco Esteve.
- Ajuda de 2.000 euros: “Mar Sin Barreras” de Voluntaris del Mar.
- Ajuda de 2.000 euros: “Taller de deporte inclusivo y juego compartido” d'ACATUR Atención Temprana.
L'acte de lliurament de les ajudes se celebrarà dimarts 28 d'abril a les 19h en la Seu d'ONCE València (Gran Via Ramón y Cajal, 13).