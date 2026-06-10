Así nació el backstage de Bad Bunny con sello valenciano

Miles de personas acuden cada noche al estadio Metropolitano de Madrid para disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, pero detrás del escenario existe otro universo del que también se está hablando mucho. Se trata del espectacular backstage que acompaña al artista durante su estancia en Madrid: una recreación de un pueblo puertorriqueño con calles, una plaza, zonas de ocio e incluso el famoso bar de Toñita, uno de los lugares favoritos del cantante cuando visita Nueva York.

Un proyecto con sello valenciano

Detrás de este proyecto se encuentran Marta Castellano, valenciana, y María Aramburu, socias de la empresa Malenge Creative. Desde Estados Unidos, donde desarrollan gran parte de su actividad profesional, se han especializado en crear experiencias y espacios para artistas, discográficas y grandes eventos vinculados a la música latina.

Tercer trabajo para el "conejo malo"

Su trayectoria les ha permitido trabajar en proyectos para artistas como Karol G, Rauw Alejandro o Natanael Cano, además de colaborar con compañías como Live Nation, Sony Music o Universal. En el caso de Bad Bunny, esta es ya la tercera ocasión en la que trabajan para el entorno del artista, después de haber organizado eventos vinculados a anteriores giras.

Las dos emprendedoras explican este miércoles en Comunitat Valenciana en la Onda cómo se diseña un backstage de estas dimensiones, qué hay detrás de una gira internacional de primer nivel y cómo dos emprendedoras españolas han conseguido abrirse camino en una de las industrias más competitivas del entretenimiento.