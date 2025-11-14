Anuel AA aplaza su concierto en el Roig Arena por motivos de salud

La promotora de Anuel AA, A Fuego Tours, ha publicado un comunicado oficial anunciando que por motivos de salud del artista, el concierto previsto para hoy en el Roig Arena queda pospuesto al 27 de noviembre de 2025.

En caso de no poder asistir en esta nueva fecha, los usuarios pueden solicitar la devolución de las entradas dentro del plazo legal establecido, gestionándolo siempre a través del mismo canal de venta en el que fueron adquiridas.

Por otro lado, si se deseara mantener la entrada, esta será totalmente válida para la nueva fecha del concierto.