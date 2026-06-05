“Alianza por el Petxinot”, la iniciativa clave para recuperar l'Albufera

La protección del petxinot, uno de los moluscos de agua dulce más característicos de l’Albufera y considerado un importante depurador natural del humedal, continúa reforzándose a través de la `"Alianza por el Petxinot", impulsada por la Fundación Oceanogràfic, la Fundación Aguas de Valencia y la Generalitat Valenciana.

La importancia del petxinot

Tal y como explica este viernes en Comunitat Valenciana en la Onda con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Blanca Pérez, bióloga de la Fundación Oceanogràfic, esta iniciativa pone el foco en la recuperación de una especie cuya presencia ha disminuido de forma notable en las últimas décadas, pese a su papel clave en el equilibrio ecológico del ecosistema: cada ejemplar adulto es capaz de filtrar hasta 50 litros de agua al día, contribuyendo a mejorar la calidad del agua y a favorecer la biodiversidad del entorno.

Divulgación y participación ciudadana

El proyecto se apoya en la investigación y en los avances logrados desde 2021 en la reproducción controlada de la especie, y refuerza la colaboración entre instituciones científicas, administraciones y agentes del territorio. Además, contempla acciones de divulgación y participación ciudadana, como la creación de un laboratorio visitable en el Oceanogràfic y actividades en los trece municipios del Parque Natural de l’Albufera.

Según Pérez, la alianza subraya así la importancia de integrar ciencia, gestión del agua y trabajo territorial para avanzar en la recuperación de un elemento clave del ecosistema del humedal.