Arranca la 62ª edición de los Campeonatos de España absolutos de pista cubierta

La 62ª edición de los Campeonatos de España absolutos de pista cubierta pone en juego, del 27 de febrero al 1 de marzo en el Velódromo Luis Puig de València, 26 títulos nacionales en diferentes disciplinas, en una competición que además será clave para los Mundiales bajo techo que se disputarán en Torun (Polonia) en marzo.

El Campeonato de España de pista cubierta se ha celebrado en Valencia en doce ocasiones desde la primera vez, que fue en 1983, hasta la última, en 2018. En esta ocasión, la decimotercera, se disputará en la pista del Palacio Velódromo Luis Puig.

La instalación forma parte de la historia reciente del atletismo español como escenario de grandes citas internacionales. En 1998 acogió los Europeos de pista cubierta, en el que España logró tres medallas, y diez años más tarde, en 2008, fue sede de los Mundiales bajo techo.

El próximo gran evento será dentro de un año con los Europeos de pista cubierta del 4 al 7 de marzo de 2027, en lo que será el regreso de un Europeo bajo techo a España veintidós años después de Madrid 2005 y 29 años después del último celebrado en esta misma pista valenciana.

Este año hay una gran novedad y es que se ha incluido una nueva prueba en el programa del campeonato. Desde 1995, hace 30 años y durante 31 ediciones, el programa ha permanecido inalterable con las consabidas 26 pruebas, 13 masculinas y 13 femeninas. Este año son 27 pues se incluye el 4x400 metros mixto por clubes, prueba que será la última del programa y que cerrará el campeonato.

De Valencia 2018 a Valencia 2026

Ocho años han pasado desde la última edición del campeonato celebrada en el Velódromo Luis Puig. De aquella edición hay seis campeones presente esta vez: Mònica Clemente, Fátima Diame, Carmen Ramos, Eusebio Cáceres, Óscar Husillos y Lucas Búa.

También figuran inscritos en Valencia 2026 atletas que en aquel campeonato obtuvieron medalla como Jaël Bestué, Carmen Marco, Paula Sevilla, Herminia Parra, Carla Masip, Beatriz Álvarez, Belén Toimil, Sergio López Barranco, Daniel Rodríguez, Manuel Guijarro, Héctor Santos y Alejandro Noguera.

En doce de las veintiséis pruebas del programa no figura inscrito el vigente campeón o campeona. Es una cifra muy alta, la mayor de la historia. No estarán los campeones vigentes de 60 metros (Abel Jordán), 200 metros (Adrià Alfonso), 400 metros (Iñaki Cañal), 800 metros (Mariano García, que sí estará en 1.500), 1.500 metros (Mohamed Attaoui, que sí competirá en el 800) y triple (Marcos Ruiz). Y faltarán las vigentes campeonas de 60 metros (Maribel Pérez), 1.500 metros (Esther Guerrero), 3.000 metros (Águeda Marqués), pértiga (Maialen Axpe), triple (Ana Peleteiro) y pentatlón (Alba Ramírez).

Por contra, en todas menos una de las 26 pruebas del programa individual figura inscrito al menos un campeón anterior. Esa una es el 1.500 metros femenino, prueba en la que muy probablemente haya una nueva campeona. Las últimas en serlo están ausentes: Marta Pérez y Esther Guerrero.

En el lado contrario, sólo dos pruebas, una femenina y otra masculina presentan a tres campeones entre los inscritos: el 200 femenino (Esperança Cladera, Esther Navero y Nerea Bermejo) y la altura masculina (Pablo Martínez, David González y David Bolado). En el resto de pruebas figuran inscritos uno o dos campeones anteriores. En total son 44 los atletas inscritos en Valencia 2026 que ya saben lo que es ser campeón o campeona de España en pista cubierta.

Ocho plusmarquistas nacionales de pruebas que se disputarán en València estarán presentes en el campeonato, lo que supone una cifra algo baja: Jaël Bestué (200 metros), Paula Sevilla (400), Marta García (3.000), Belén Toimil (peso), Óscar Husillos (400), Elvin Canales (800), Enrique Llopis (60 vallas) y Jordan Díaz (triple). De todos ellos, la catalana Bestué es plusmarquista desde este mismo invierno.

El Velódromo Luis Puig de València es una pista proclive a récords. Se han batido 37 récords nacionales o grandes marcas repartidas en 26 femeninos y 11 masculinos. De todos ellos únicamente está vigente el de Nuria Fernández en 1.500 metros (4:01.77 en el meeting Ciudad de Valencia de 2009). El último récord en conseguirse fue el de 200 metros de Óscar Husillos (20.68) en el Campeonato de España de 2018.