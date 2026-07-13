Aliou Dieng: "En Egipto me llamaban 'tanque'"

El Valencia ha comenzado la pretemporada con una misión clara: moverse rápido en el mercado de fichajes. Entre las cuatro nuevas incorporaciones para la próxima temporada, Aliou Dieng, centrocampista maliense, ha hablado en los medios del club sobre su fichaje y lo que espera de esta temporada.

Llegada al Valencia CF

El jugador de 28 años expresa su alegría por fichar por el Valencia: “Estoy muy contento de estar aquí y de ser jugador del Valencia CF. La gente me recibido muy bien y me dan la bienvenida todo el tiempo, es un ‘plus’ para mí para adaptarme muy rápido”.

Además, añade que jugar en LaLiga "es un ‘plus’, es una de las ligas más grandes del mundo. Solo puedo agradecer a Dios porque no todo el mundo puede jugar en en esta competición”.

“Va a ser diferente, es cambiar de ‘casa’, es una buena iniciativa. Vamos a traer las oportunidades de nuestro lado y dar lo mejor de nosotros mismos para el nuevo estadio”, ha comentado el africano sobre el Nou Mestalla.

La actitud del equipo

El futbolista, que ha firmado por dos temporadas como valencianista, se destapa personalmente como futbolista: “Soy respetuoso, lo doy todo por el equipo, siempre quiero mejorar. Espero progresar aún más y voy a dar lo mejor de mí todos los días: en los entrenamientos y en los partidos”.

“Debemos ser muy humildes, trabajar y, lo más importante, escuchar bien al entrenador y, espero, que este año vamos a trabajar bien y vamos a hacer que los aficionados estén muy orgullosos”, ha añadido Dieng sobre la mentalidad que debe adoptar el equipo durante la temporada.

Su fortaleza física

Uno de los aspectos que más ha sorprendido del jugador a su llegada a Valencia es su potencia física, a la cual se ha referido: “Como cualquier otro jugador, no puedes pretender ser un gran futbolista en el futuro si, físicamente, no aguantas”.

“En Egipto me llamaban “dabbaba”, es como un tanque. Me llaman así muy a menudo”, ha explicado sobre su mote futbolístico durante su etapa en el Al-Ahly.

Importancia de la familia

Por último, Aliou Dieng ha dejado claro que su familia “es lo primero, antes que cualquier otra cosa, es muy importante. Así que debes quedarte con ellos y estar cerca. Están contentos y orgullosos de que esté aquí, así que me toca hacer que se sientan aún más orgullosos todos los días con mi trabajo”, ha concluido el nuevo fichaje valencianista.