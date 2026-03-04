Agirrezabala sigue en Vitoria, donde se estudia la posibilidad de ser operado del menisco

Julen Agirrezabala, guardameta cedido esta temporada al Valencia desde el Athletic, continúa en Vitoria, donde se estudia si debe ser operado después de caer lesionado del menisco izquierdo la pasada semana.

Agirrezabala sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante “una acción fortuita” en el entrenamiento del pasado viernes, el penúltimo antes del partido contra Osasuna del domingo en Mestalla, justo en la semana en la que había comenzado a entrenarse con el grupo tras otra lesión muscular en la misma pierna.

El meta vasco permanece desde el lunes en Vitoria, donde están valorando si pasa o no por el quirófano, según informaron fuentes oficiales del club valencianista, que están pendientes de la decisión sobre el tratamiento a seguir.

Agirrezabala era el meta titular de Carlos Corberán hasta que cayó lesionado de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Celta de Vigo el pasado 3 de enero.