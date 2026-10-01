La 52 SUPER SERIES Valencia Sailing Week ejercerá de emocionante gran final de la temporada

En su decimoquinta temporada consecutiva, las 52 SUPER SERIES han alcanzado un nivel de igualdad extraordinario. En los últimos años, el título absoluto no se ha decidido hasta la última prueba del campeonato, y todo apunta a que la edición 2026 mantendrá el suspense a lo largo de las diez pruebas programadas para la gran final de la temporada: la 52 SUPER SERIES Valencia Sailing Week.

Platoon Aviation, al frente

Tras imponerse en la Royal Cup de Puerto Calero, Lanzarote, el Platoon Aviation del armador y timonel alemán Harm Müller-Spreer parece lanzado, navegando a su mejor nivel de los últimos dos años. El campeón 2023 llega a Valencia con una ventaja de 11 puntos al frente de la provisional absoluta sobre el Sled de Takashi Okura, campeón del mundo esta temporada y vencedor de las dos primeras regatas del año.

Aunque los números puedan parecer favorables a Platoon, Sled conoce un camino para proclamarse campeón que ya recorrió en 2021. El equipo continúa navegando bien, y buena parte de la diferencia que le separa del equipo alemán se explica por una dolorosa avería técnica sufrida en la última regata.

Uno de los factores que más puede influir en el resultado final será el tamaño de la flota en Valencia. Con la incorporación del Katana del estadounidense John Huhn, con un equipo muy sólido y un barco perfectamente puesto a punto —botado en 2018 y con el que Platoon ganó la temporada 2023—, un total de 16 equipos de 11 nacionalidades competirán en la última cita del año.

Müller-Spreer se muestra ambicioso: “Nos sentimos bien. Creo que podemos ganar. Ese era el objetivo absoluto con el que empezamos la temporada, y nada ha cambiado. Nos ha llevado tiempo conseguir que este barco funcione realmente bien, y ahora siento que tenemos el barco para hacerlo y un equipo con la experiencia y la motivación necesarias. Navegamos bien en Lanzarote —salvo por algunas velas dañadas en Marina Rubicón—, así que creo que tenemos todo preparado para rendir al máximo”.

Vasco Vascotto, táctico del equipo alemán, comparte el optimismo de su armador: “Es un privilegio enorme estar en esta posición, liderando a estas alturas de la temporada. Si me lo hubieran dicho al principio del año, lo habría firmado encantado. Creo que, en general, hemos navegado bien, y será un lujo poder protagonizar una gran batalla con Sled en la última regata”.

No lo tendrán fácil. Don Cowie, director de proyecto y trimmer de mayor de Sled, asegura que el equipo está preparado para luchar hasta el final: “Va a ser una regata muy ajustada. Hemos visto cómo Platoon ha mejorado muchísimo su rendimiento en los dos o tres últimos eventos. Son rivales muy duros, pero saldremos a darlo todo hasta la última prueba e intentar ganar la temporada. Creo que tenemos que dejar de regalar penalizaciones absurdas, y además sufrimos una avería que nos costó nueve puntos. No estamos navegando tan bien como al principio; necesitamos mejorar nuestras salidas y completar regatas sólidas”.

En la visita de las 52 SUPER SERIES en 2024, Valencia ofreció una gran variedad de condiciones, incluyendo jornadas de viento fuerte y rolón de tierra que premiaron a quienes supieron aprovechar las oportunidades. Pero a estas alturas de la temporada, el campo de regatas frente a la playa de la Malvarrosa puede ofrecer de todo: desde viento ligero hasta condiciones demasiado fuertes, pasando por cualquier escenario intermedio.

Desde luego, no es un campo donde una estrategia repetitiva funcione día tras día. Hay que estar preparado para lo inesperado.

El podio, bajo presión

La batalla por la segunda y tercera plazas añade todavía más emoción. El Alkedo Cetilar del italiano Andrea Lacorte, debutante en 2025, ocupa la tercera posición con una ventaja también de 11 puntos sobre el francés Paprec, ganador del primero de los dos eventos celebrados en Canarias y tercero de la general la pasada temporada. A su vez, el Trinity sueco se encuentra a sólo un punto de Paprec y aspira al podio en su primera temporada en el circuito.

Alkedo Cetilar ha preparado la cita con enorme detalle, algo que transmite confianza a su director de proyecto y proa, Matteo de Luca: “La última previsión parece apuntar a una semana de vientos ligeros y acabamos de recibir nuestras nuevas velas para estas condiciones, así que estamos satisfechos con la planificación que hicimos a largo plazo para la temporada. Confiamos en tener el material y las armas necesarias para hacerlo bien y luchar por el podio. No tenemos demasiado que corregir o mejorar; simplemente tenemos que conseguir que todo funcione junto. El campo de regatas es muy conocido por todos nosotros en comparación con las condiciones rolonas de Puerto Calero. También creemos que la competición será mucho más justa y menos aleatoria”.

Loïck Peyron, leyenda francesa de la navegación oceánica y táctico de Paprec, también llega con buenas sensaciones: “Creo que seguimos mejorando. Queremos volver a terminar en el podio, como el año pasado, pero hay muchos equipos muy buenos y no será fácil. Nos gustaría tener algo más de viento. Todo el mundo está deseando llegar y empezar a competir”.

Valencia también es muy diferente en cuanto a patrones de viento respecto a cuando disputamos allí la America’s Cup

Y de leyenda a leyenda: Ed Baird, táctico de Trinity y ganador de la America’s Cup, señala: “Valencia dependerá de quién encuentre la magia esta semana. Todos los equipos de cabeza han tenido sus momentos, Platoon viene muy fuerte y Provezza acaba de subir al podio, así que quizá haya algunas batallas directas que nos puedan beneficiar al resto. Nos encontramos en una buena posición, mejor de lo que esperábamos y de lo que nos habíamos marcado como objetivo al principio del año, así que estamos muy ilusionados. Pero esto es un poco como el golf: haces un birdie y piensas que puedes hacerlo siempre y que deberías pasar al circuito profesional. En realidad, se trata de conseguir esos momentos con más frecuencia y de forma más consistente. Valencia también es muy diferente en cuanto a patrones de viento respecto a cuando disputamos allí la America’s Cup”.

La 52 SUPER SERIES Valencia Sailing Week llega al final de varias semanas intensas de competición consecutiva al máximo nivel para muchos de los mejores regatistas del circuito, que no pueden permitirse llegar sin energía ni perder la concentración. El ganador será el equipo capaz de ofrecer su mejor versión en cada prueba, cada salida, cada paso de boya, cada virada y cada trasluchada. A este nivel, no hay margen para errores no forzados.

La 52 SUPER SERIES Valencia Sailing Week comienza el lunes, 5 de septiembre, día de la regata de entrenamiento oficial no puntuable. El programa de competición se prolongará desde el martes 6 hasta el sábado 10 de octubre, con hasta diez pruebas puntuables que decidirán la identidad del ganador del último evento de la temporada y del campeón absoluto de las 52 SUPER SERIES 2026.

La competición será retransmitida en directo a través de la web oficial 52superseries.com y del canal del circuito en Youtube, con comentarios en ingles y en español.