Entrevista

Valándaluz presenta su tema y videoclip “Mi reina” este domingo, para todas las madres del mundo

Valándaluz es un grupo de hard rock formada por la voz de Paco Méndez, David León al bajo, Juan Antonio Parra a la guitarra y Javi Villa a la batería, la banda sigue dando pasos firmes con un sonido propio y mensajes que conectan

María José Gimeno

Sagunto |

Valándaluz es un grupo de hard rock que ha sabido combinar fuerza, identidad y compromiso a lo largo de su camino musical. Formado por Paco Méndez, David León al bajo, Juan Antonio Parra a la guitarra y Javi Villa a la batería, la banda sigue dando pasos firmes con un sonido propio y mensajes que conectan.

En esta ocasión, el protagonismo lo tiene“Mi reina”, un tema muy especial que han querido dedicar en Día de la Madre, a todas las madres del mundo.

Además, Valándaluz presenta este domingo su videoclip de“Mi reina”, en una cita muy especial para la banda y su público.

Porque hay canciones que se escuchan… y otras que se sienten.“Mi reina” es una de ellas. Un regalo en forma de música para decir, sin filtros, gracias a todas las madres del mundo.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

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