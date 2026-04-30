Valándaluz presenta su tema y videoclip “Mi reina” este domingo, para todas las madres del mundo

Valándaluz es un grupo de hard rock que ha sabido combinar fuerza, identidad y compromiso a lo largo de su camino musical. Formado por Paco Méndez, David León al bajo, Juan Antonio Parra a la guitarra y Javi Villa a la batería, la banda sigue dando pasos firmes con un sonido propio y mensajes que conectan.

En esta ocasión, el protagonismo lo tiene“Mi reina”, un tema muy especial que han querido dedicar en Día de la Madre, a todas las madres del mundo.

Además, Valándaluz presenta este domingo su videoclip de“Mi reina”, en una cita muy especial para la banda y su público.

Porque hay canciones que se escuchan… y otras que se sienten.“Mi reina” es una de ellas. Un regalo en forma de música para decir, sin filtros, gracias a todas las madres del mundo.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.