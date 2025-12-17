Asecam y sus empresas

Ramón Fuertes, Coach Ejecutivo y de Equipos, 25 años fortaleciendo sistemas para lograr rendimiento sostenible y un liderazgo positivo ​

En esta entrevista con María José Gimeno, Ramón Fuertes cuenta su labor y los objetivos que se marca con sus empresas

María José Gimeno

Sagunto |

Ramón Fuertes, Coach Ejecutivo y de Equipos (ACC) tiene por propósito transformar organizaciones a través de las personas, desarrollando la inteligencia relacional de los equipos y fortaleciendo los sistemas para lograr un rendimiento sostenible, una colaboración auténtica y un liderazgo positivo. ​

Fuertes cuenta con más de 25 años de experiencia, liderando proyectos, gestionando equipos e impulsando iniciativas en distintos entornos profesionales.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

