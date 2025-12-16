La Policía Local de Sagunto pone en marcha una campaña de control de alcohol y drogas en la conducción

La Policía Local de Sagunto ha puesto en marcha una campaña de control de alcohol y drogas en la conducción, que se desarrollará hasta el próximo 21 de diciembre, en coordinación con la Dirección General de Tráfico.

El objetivo es reducir los riesgos en la seguridad vial, ya que el consumo de estas sustancias incrementa la probabilidad de accidente y la gravedad de las lesiones. El consumo de alcohol tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol.

El año pasado, elun vehículo tenían alcohol u otras drogas en su organismo, así como más del. Por ello, larecuerda que la única tasa segura es la