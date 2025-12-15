Entrevista

La Banda de Cornetas y Tambores Morvedre hace su concierto de Navidad este sábado

La actuación será a las 20:00 horas en la Iglesia de El Salvador y tendrá carácter solidario, a beneficio de Cáritas

María José Gimeno

Sagunto |

La Banda de Cornetas y Tambores Morvedre ofrecerá un concierto de Navidad solidario este sábado en Sagunto.

La actuación tendrá lugar el 20 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Iglesia de El Salvador, y tendrá carácter solidario, a beneficio de Cáritas.

El concierto se enmarca en los actos musicales y culturales de la Navidad en Sagunto y supone una nueva oportunidad para disfrutar de una banda muy vinculada a la sociedad.

El presidente de la banda lo cuenta todo en esta entrevista con María José Gimeno.

