People & Play, firma especializada en la fusión entre empresa y deporte para optimizar resultados

En Más de Uno, dentro del espacio que ASECAM dedica a sus empresas, hemos hablado hoy la aplicación de los valores y del beneficio del deporte al ámbito de la empresa.

Para ello hemos contado con la presencia de Carlos Moros y Toni Macías, fundadores de People & Play, una empresa especializada en la fusión entre empresa y deporte en el área de Recursos Humanos.

Durante la entrevista hemos conocido cómo trabajan aspectos tan importantes como la cultura empresarial, el liderazgo, la gestión de equipos y el talento, aplicando herramientas y dinámicas inspiradas en el deporte de alto rendimiento.

Carlos y Toni han explicado cómo acompañan a las organizaciones en procesos de transformación, ayudando a fortalecer equipos, alinear objetivos y construir entornos laborales más sólidos, humanos y eficientes.

Además, hemos hablado de la importancia de las personas dentro de las empresas y de cómo la motivación, la comunicación, la gestión emocional y el liderazgo son claves para conseguir resultados sostenibles a largo plazo.

Sin duda, una conversación muy interesante sobre innovación, talento y nuevas formas de entender el crecimiento empresarial. Presenta, María José Gimeno.



