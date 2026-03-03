PROGRAMACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Onda Cero Sagunto lanza la programación especial 'Semana de la Mujer' con motivo del 8M

Durante estos días vamos a abrimos micrófonos para analizar, reflexionar y también poner en valor el papel de la mujer en nuestra sociedad

María José Gimeno

sagunto |

Esta semana, en Onda Cero, dedicamos nuestra programación a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Durante estos días vamos a abrir nuestros micrófonos para analizar, reflexionar y también poner en valor el papel de la mujer en nuestra sociedad.

Para ello, realizaremos entrevistas con concejales y concejalas de Igualdad, alcaldes, alcaldesas de distintos ayuntamientos, así como con representantes sindicales, con el objetivo de conocer cuál es la situación laboral y social de la mujer en la actualidad. Queremos saber qué políticas se están impulsando desde las instituciones, qué avances se han conseguido y qué retos quedan todavía por delante para alcanzar una igualdad real y efectiva.

Además, hablaremos con mujeres destacadas en distintos ámbitos: profesionales que han sobresalido en sus campos, mujeres que han roto barreras en sectores tradicionalmente masculinizados y que, con su trayectoria, se han convertido en referentes.

Será una semana de conversación, análisis y reconocimiento. Una programación especial orientada al 8M, para visibilizar historias, compartir experiencias y seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria.

Les invitamos a acompañarnos durante toda la semana aquí, en Onda Cero.


