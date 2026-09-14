El número de servicios dela Policía de Playas de Sagunto realizados este verano se mantiene estable pese del considerable aumento de usuarios de las playas

Una vez realizado el balance de servicios en playas, desde el departamento de Policía Local se hace una valoración positiva de los datos registrados, ya que el número de servicios se mantiene pese al aumento del número de usuarios en nuestras playas, en un verano atípico por las altas temperaturas registradas, lo cual, ha supuesto un esfuerzo adicional en tareas de carácter preventivo por parte de los agentes, minimizando con su presencia las incidencias producidas.

Con respecto a los servicios por zonas, cabe destacar que en la playa de Puerto de Sagunto se han llevado a cabo un total de 1785 y en Almardà, Corinto y Malvarrosa un total de 1825.

En lo que se refiere a auxilio a personas, se ha colaborado en un total de 20 ocasiones (7 en Puerto de Sagunto y 13 en Almardà), lo que supone un descenso respecto al año anterior. Estos servicios han consistido en la colaboración directa con los servicios de salvamento y socorrismo, asistencia sanitaria y dron de salvamento en diversos rescates, así como la atención de lesiones de diversa consideración a usuarios de las playas. Respecto a las personas extraviadas, se han localizado un total de 6, entre niños y personas de avanzada edad. En lo relativo al control de zonas de pesca, han sido un total de 134 las ocasiones en los que se ha procedido a la identificación de pescadores en zonas de baño. Asimismo, se han realizado un total de 106 patrullas a pie en la playa, siendo éste un año más uno de los servicios mejor valorado por nuestros vecinos y visitantes, debido a la facilidad de interacción con los agentes y a su aspecto preventivo y de proximidad.

En relación con este apartado el control de acampadas en zonas no autorizadas se han llevado a cabo 138 intervenciones, asimismo, se han realizado 17 asistencias y colaboraciones con vehículos a consecuencia de requerimientos varios como: problemas de circulación, solicitudes de información, etc. El resto de servicios han estado relacionados con intervenciones en accidentes de tráfico, con o sin heridos, y deficiencias de señalización.

Con respecto a requerimientos vecinales sobre velocidad excesiva en la zona de Almardà, Corinto y Malvarrosa, indicar que se han llevado a cabo 10 puntos de verificación de velocidad, en los que se han controlado un total de 5.224 vehículos, de los cuales un 14,01% circulaban a una velocidad inadecuada.

Se han realizado 1138 servicios en lo que respecta al cumplimiento de las directrices diarias de la sección y que vienen referidos a actos lúdicos, festivos y deportivos en playas, vigilancias generales, patrullas específicas, control de instalación de puestos de venta ambulante en paseo marítimo, chiringuitos y kioscos, vigilancias especiales, etc. Además, se ha dado cuenta de 17 deficiencias en la vía pública, que han sido remitidas a los correspondientes departamentos municipales para su subsanación. Por otro lado, se ha atendido un incendio en la desembocadura del rio en el que tuvieron que colaborar bomberos, agentes forestales y medio ambientales entre otros, si bien, gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia fué controlado y extinguido en pocas horas, no lamentándose daños personales.

En este apartado se ha procedido a la identificación 32 personas por diferentes motivos a lo largo de todo el periodo estival, tanto en la playa de Puerto de Sagunto como en la zona de Almardà, Corinto y Malvarrosa. También se ha intervenido únicamente en 2 ocasiones por motivo de hurtos al descuido, fruto del trabajo preventivo y de la colaboración ciudadana, asimismo se han practicado 4 detenciones, cuatro menos que el año anterior, relacionadas con violencia intrafamiliar y de género principalmente. Y en un total de 6 ocasiones se han tramitado diligencias a prevención por diferentes motivos.

Y en cuanto a las infracciones de la Ley 4/15 de Seguridad Ciudadana, se han tramitado un total de 19, bien por consumo de alcohol o de sustancias estupefacientes en la playa, aumentando casi en un 50% respecto del año anterior.

Un total de 162 controles de animales se han llevado a cabo durante el servicio y en lo relativo al control de venta ambulante se ha revisado la instalación en el paseo marítimo de los puestos de venta no sedentaria, así como la venta ambulante no autorizada en la zona de Almardà, en un total de 164 ocasiones. Además, en 384 ocasiones se han atendido requerimientos en el retén de Policía de Playas, bien de forma personal o telefónica.

Las denuncias tramitadas por infracciones a la Ordenanza de Playas han sido en total 43, con el siguiente detalle: 20 por no respetar la bandera roja con riesgo, 12 por perros sueltos en la playa o potencialmente peligrosos, 3 de pesca no autorizada, 3 por estacionamientos en zona de dunas, 2 por música elevada y 3 por acampadas no autorizadas. Cabe destacar un descenso del 35 % respecto del año anterior, debido en gran medida a la concienciación de los usuarios de las playas y sobre todo al control preventivo de las mismas por parte de los agentes.

En lo relacionado a la corrección de infracciones de tráfico, han sido un total de 849 las detectadas a lo largo de todo el período estival en toda la zona de influencia de nuestro litoral.

“El alcance en redes sociales, “Facebook” e “Instagram”, sigue siendo uno de los puntos fuertes de la sección, debido en gran medida a la información relacionada con las playas, así como sobre otros servicios más específicos como: Noche de San Juan, Cucañas Marítimas y Eclipse, entre otros”

Según datos estadísticos facilitados por Facebook, este año se han producido, durante el período de playas, un total de 812.634 visualizaciones de información subida por el departamento, sumando un total de 11.585 seguidores. Con respecto a Instagram han resultado un total de 626.499 las visualizaciones alcanzadas, con un total de 5538 seguidores, lo que en conjunto suma un total de 1.439.133 los alcances de nuestras RRSS en período estival.

En las redes sociales con las que se trabaja el departamento de policía local en general y la sección de playas en particular, se ha venido informando en tiempo real de las banderas que ondean en cada momento en todas y cada una de las playas del municipio, así como sobre la previsión del tiempo, según datos extraídos de Aemet y cualquier otra incidencia, recomendación o alerta que se ha considerado de interés para bañistas y visitantes.

En cuanto a los países alcanzados, destacan, entre otros, además de España, países como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Rumanía, Bélgica, Italia, Argentina y Colombia. Y, por comunidades autónomas siguen a la cabeza de nuevo Madrid y Aragón.

“Servicios especiales”

Cabe destacar los servicios especiales en los que ha participado la sección de playas de la Policía Local durante este verano, como son: Noche de San Juan, Eclipse Solar y Cucañas Marítimas, transcurriendo todos con normalidad. Cabe destacar en este aspecto la utilización del dron de vigilancia de la policía local, así como un centro de mando avanzado, que ha permitido localizar cualquier incidencia para poder subsanarla de inmediato, garantizando con ello, más si cabe, la seguridad integral de este tipo de eventos.

Por otro lado los agentes de playas han localizado e intervenido en el mar un total aproximado de 2.200 gr de cocaína, que fueron remitidos, a través de la correspondiente cadena de custodia y diligencias a prevención, al cuerpo de seguridad estatal competente para su análisis y pesaje específico.