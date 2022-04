Las mujeres no podrán ser cofrades en la Cofradía de la Sangre de Sagunto

La asamblea extraordinaria de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto celebrada ayer sometía a votación la propuesta de cambiar los estatutos para sustituir en el artículo 2 el termino hombres bautizados por el de personas bautizadas como quienes podrán integrarse en la cofradía.

En el debate el grupo promotor defendió razones legales, sociales e incluso religiosas para que la cofradía se abra a las mujeres, alegando que la tradición se mantendría igual independientemente del género de los cofrades. Sin embargo quienes optaban por votar no al cambio esgrimieron razones basadas en la necesidad de mantener la tradición inalterada y dejaron claro que no había disposición a hacer una incorporación que según comentaban no cuenta con una verdadera demanda social en la calle.