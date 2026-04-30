La mejora de salarios, el acceso a una vivienda digna y la defensa de la calidad democrática, ejes de las reivindicaciones de CCOO y UGT

En este especial del 1 de mayo hemos contado con voces clave del ámbito sindical en el Camp de Morvedre y comarcas cercanas. Nos han acompañado Sergio Villalba, secretario general de CCOO del Camp de Morvedre y Alto Palancia; Minerva Almor, secretaria general de Sanidad; Ana Estellés, secretaria general de UGT en L’Horta Nord, Camp de Túria y Camp de Morvedre; y Vicente Burguete, secretario comarcal de Fesmec de UGT.

Con ellos hemos analizado el significado de este Día Internacional del Trabajo y las principales reivindicaciones que los sindicatos llevarán a la calle. Han coincidido en tres ejes fundamentales: la mejora de los salarios, el acceso a una vivienda digna y la defensa de la calidad democrática. Tres pilares que, según han explicado, son esenciales para garantizar condiciones de vida justas y un futuro más estable para la ciudadanía.

Durante la entrevista también han abordado las dificultades que atraviesan muchos trabajadores y la importancia de mantener la presión social y sindical para lograr avances reales.

Un programa especial en el que hemos querido poner el foco en las personas que están detrás de la defensa de los derechos laborales y en las claves de un 1 de mayo que sigue siendo tan necesario como reivindicativo.