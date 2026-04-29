'Asecam y sus empresas'

Halcón Viajes Puerto de Sagunto está siemprew con el cliente antes, durante y después del viaje

El servicio va mucho más allá de una simple reserva. Incluye la organización completa del viaje: vuelos, alojamientos, traslados, excursiones y seguros, junto a un asesoramiento continuo antes, durante y después de la experiencia. Patricia Martín, jefa de oficinas, lo cuenta en esta entrevista con MJ Gimeno.

María José Gimeno

Sagunto |

Hoy nos acercamos al trabajo de profesionales como el equipo deHalcón Viajes en Puerto de Sagunto, liderado por Patricia Martín, para entender qué valor aportan en plena era digital.

Frente a la rapidez de Internet, las agencias ofrecen algo diferente: tiempo, escucha y personalización.

Cada viaje comienza con una conversación. No hay dos viajeros iguales, y por tanto, tampoco debería haber dos viajes idénticos.

Ya sea una luna de miel, unas vacaciones en familia o una escapada, el objetivo no es solo encontrar una opción, sino encontrar la opción adecuada.

Además, el servicio va mucho más allá de una simple reserva. Incluye la organización completa del viaje: vuelos, alojamientos, traslados, excursiones y seguros, junto a un asesoramiento continuo antes, durante y después de la experiencia.

Porque cuando surge un imprevisto —un retraso, una cancelación o cualquier incidencia— contar con un profesional que responda marca una gran diferencia.

Patricia Martín, jefa de oficinas, lo cuenta en esta entrevista con MJ Gimeno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer