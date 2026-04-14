La inteligencia artificial y la abogacía ¿aliada o riesgo?

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro: es una realidad que está transformando también el mundo del derecho. Herramientas capaces de analizar miles de sentencias en segundos, resumir documentos complejos o incluso redactar contratos abren un nuevo escenario lleno de oportunidades… pero también de dudas.

¿Podemos fiarnos de estas tecnologías? ¿Dónde están los límites? ¿Qué papel jugarán los profesionales jurídicos en este nuevo contexto?

De todo ello hablamos con Francisco José Adán Castaño, abogado, doctor en Derecho, profesor y colaborador autor del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Derecho, que ha pasado por los estudios de Onda Cero para compartir su visión sobre el impacto real de la IA en la abogacía.

Todos los detalles, reflexiones y claves de este cambio de paradigma, en esta entrevista con María José Gimeno en Más de Uno Sagunto.



