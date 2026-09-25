TRINCHERA MUSICAL

El grupo de punk rock Carxots de Morvedre actúa esta tarde en Benifairó de les Valls

Entrevista de María José Gimeno con el saxofonista de la banda Natxo Garrido

Sergi Beltran

Sagunto |

Carxots de Morvedre és un grup d'amics que fa quasi un parell d'anys coincidiren i decidiren juntar-se per desenvolupar un hobby que tots teníen. El grup son 6 persones : Quique i Sebas guitarra, Lauti bateria, Natxo saxo , Giancarlo el baix i Marta la veu. Alguns com Quique, Marta o Sebas ja porten molts d'anys vinculats a la música i altres com Natxo i Giancarlo porten dos anys.

Canten en valencià, castellà o anglés en les lletres i qualsevol d´ells proposa cançons.

En aquesta entrevista tots el detalls.

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