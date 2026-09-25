El grupo de punk rock Carxots de Morvedre actúa esta tarde en Benifairó de les Valls

Carxots de Morvedre és un grup d'amics que fa quasi un parell d'anys coincidiren i decidiren juntar-se per desenvolupar un hobby que tots teníen. El grup son 6 persones : Quique i Sebas guitarra, Lauti bateria, Natxo saxo , Giancarlo el baix i Marta la veu. Alguns com Quique, Marta o Sebas ja porten molts d'anys vinculats a la música i altres com Natxo i Giancarlo porten dos anys.
Canten en valencià, castellà o anglés en les lletres i qualsevol d´ells proposa cançons.
En aquesta entrevista tots el detalls.