¿La IA podría acabar con la humanidad en menos de una década?

La inteligencia artificial avanza a una velocidad que hace apenas unos años parecía impensable, pero junto a sus posibilidades también crecen las preguntas sobre los riesgos que puede plantear su desarrollo.

Algunos de los investigadores que trabajan directamente en el ámbito de la inteligencia artificial han lanzado advertencias sobre la posibilidad de que, en un futuro, sistemas mucho más avanzados puedan llegar a superar la capacidad humana de control y acabar con la humanidad. Un escenario que, aunque plantea todavía muchas hipótesis, ha abierto un importante debate entre los propios expertos del sector.

De todo ello hemos hablado hoy en ‘Onda Digital’, nuestra sección dedicada a la tecnología en ‘Más de Uno’. Pako Giménez, nuestro experto tecnológico de Encamina, nos explica qué hay detrás de estas advertencias, hasta qué punto son escenarios plausibles y cuáles son los principales riesgos que se están estudiando.

En esta entrevista con María José Gimeno, Giménez nos da todas las claves para entender qué significa que una inteligencia artificial pueda llegar a desarrollar capacidades muy superiores a las actuales y por qué la seguridad y el control de estos sistemas se han convertido en una de las grandes preocupaciones del sector tecnológico.

Una conversación para poner contexto a las últimas advertencias sobre el futuro de la inteligencia artificial y entender qué parte corresponde a riesgos que ya se están estudiando y qué parte pertenece todavía a escenarios hipotéticos.



