La Generalitat colabora con PowerCo-Volkswagen: "No hay avance si no hay formación"

La Generalitat ha firmado un convenio de colaboración con PowerCo, la filial de la automovilística alemana que gestionará la futura gigafactoría de El Camp de Morvedre. Se trata de un acuerdo de colaboración que gira en torno al centro de Formación Profesional que acompañará a la megaplanta de nuestra comarca y que contará con un presupuesto total de 41M€.

El centro recibirá la denominación de Campus Battery y tiene previsto acoger a unos 400 estudiantes en instalaciones de nueva construcción ubicadas en Parc Sagunt I. "Creemos que el Campus Battery será una ventana de oportunidad para cada vez más jóvenes que se formen en las familias profesionales relacionadas con la producción de celdas", destaca el jefe de Recursos Humanos de PowerCo, Alexander Dittrich.

"También una segunda oportunidad para recualificar a trabajadores de otras empresas actuales en nuevos procesos, equipos y puestos nuevos y que participen, también, en la transformación del sector del automóvil", explica Dittrich en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma del citado convenio entre la automovilística alemana y la Generalitat.

"No hay avance si no hay formación", defiende, por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón. "No hay avance en la descarbonización, en la electrificación y en la sostenibilidad si no trabajamos desde el talento. 35M€ desde la Generalitat para este objetivo, que no solo va a servir de talento a PowerCo y a Volkswagen sino que también va a servir de talento a todo el sector de la automoción, que supone una parte muy importante en nuestro PIB y nuestra generación de empleo", detalla Mazón.