Arranca la XIII edición del premio para emprendedores y startups 'PONEMOS LA PRIMERA PIEDRA'

Holcim abre la convocatoria de la decimotercera edición de sus Premios "Ponemos la Primera Piedra". Esta iniciativa busca identificar y financiar proyectos innovadores y sostenibles que actúen como motores de transformación en la Comunitat Valenciana.

La convocatoria está dirigida a emprendedores y pymes (menos de tres años de actividad y menos de 25 trabajadores) con sede en la Comunitat. El certamen cuenta con una dotación económica de 15.000 euros, repartidos en un primer premio de 9.000 euros y un segundo de 6.000 euros, destinados íntegramente a la ejecución del plan de negocio.

El éxito y solidez de estos premios reside en la colaboración de un jurado de expertos de instituciones relevantes como la Universitatde València, el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV), el Ayuntamiento de Sagunto, la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM),la Asociación de Emprendedora de la Comunidad Valenciana (AME),la Asociación de Empresarias y Profesionales (EVAP),y el Colegio de de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Valencia y Castellón(CITOP-CV).

Ester Pérez, Responsable de Recursos Humanos y RSC, y la nueva responsable en la planta de Sagunto, Carina Stefan, lo cuentan en esta entrevista con María José Gimeno.