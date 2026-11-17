El XVIII Día Internacional de la Infancia de La Nucía con el título “El Mundo Encantado” se desarrollará este sábado 21 de noviembre por la mañana en el Pabellón Muixara, con entrada gratuita. La protagonista de esta edición será “Alicia en el País de la Maravillas” por lo que las actividades se desarrollarán en un entorno relacionado con este histórico y clásico de Lewis Carroll. Habrá talleres de manualidades relacionados con este cuento, hinchables y cuentacuentos.

Las actividades del “XVIII Día de la Infancia” están enfocadas a escolares, de 3 a 12 años, para que disfruten de una jornada lúdica y de convivencia. Con este acto La Nucía conmemora por décimo octavo año el “Día Internacional de la Infancia” que se celebra mundialmente cada 20 de noviembre.

La presentación del Día de la Infancia, tematizado con el mundo de “Alicia en el País de la Maravillas”, contó con la presencia de Beatriz Pérez-Hickman, concejala de Bienestar Social y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Horario y entrada gratuita

El horario será de 10 a 14 horas en el pabellón Muixara de La Nucía, situado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucía. Durante estas cuatro horas los niños y niñas podrán participar en la conmemoración del Día Internacional de la Infancia de La Nucía, ambientado en el mundo encantado de “Alicia en el País de la Maravillas”. Todos los niños y niñas asistentes podrán saltar en castillos hinchables y confeccionar diferentes manualidades relacionadas con este cuento clásico.

El objetivo de esta actividad de fomentar la integración y socialización de todos los vecinos y vecinas de La Nucía a través de esta jornada lúdica para disfrutar en familia. Así como realizar talleres y actividades “sin pantallas, ni dispositivos electrónicos”, para fomentar la interacción y relación entre todas las generaciones.

Barra Majorals 2027 y show trial bike

También destacar que “Els Majorals 2027- Penya El Descontrol” montará una barra para dar servicio de bocadillos y bebida durante toda la mañana. Además, a las 12 horas se podrá presenciar una exhibición de Trial Bike a cargo del piloto de trial nuciero Joan González.