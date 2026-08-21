Vuelve hoy viernes el Shopping Night a las calles de Villajoyosa con descuentos, premios y comercio local

Vuelve la Shopping Nigth a las calles de Villajoyosa de manos de Vilacomerç con la colaboración del Ayuntamiento de Villajoyosa. Esta iniciativa se celebra hoy viernes, 21 de agosto, con la participación de 14 establecimientos y una ruta de compras que permitirá conseguir un premio seguro y participar en el sorteo de tres vales de 100 euros. La Shopping Night de Vilacomerç es una iniciativa que anima a vecinos y visitantes a recorrer los comercios de la ciudad, conocer sus propuestas y disfrutar de una noche dedicada al comercio local, con descuentos, promociones y premios.

La Shopping Night contará este año con la participación de 14 establecimientos asociados a Vilacomerç: La Giacomina Restobar, Chaplin, Carmina Moda, Ángeles Llaz, Juguettos, Marvimundo, Calzavenida, Adela Sirvent, Mari d’Ávila, Kickers, Speed Queen, Rincón de Arte, Enigma y Galano.

La propuesta se plantea como una ruta de compras por diferentes establecimientos de Villajoyosa donde los clientes deberán visitar los 14 comercios incluidos en el recorrido y solicitar que les sellen la cartilla. Será necesario realizar al menos una compra en uno de los comercios asociados. completar la ruta tendrá además premio seguro, ya que todas las personas que consigan los 14 sellos recibirán un obsequio. Asimismo, todas las cartillas depositadas en la urna participarán en el sorteo de tres vales de 100 euros para gastar en los comercios de Vilacomerç.

La concejal de Comercio, Rosa Llorca, señaló que “la Shopping Night es una iniciativa que permite sacar el comercio a la calle, generar actividad y, sobre todo, dar a conocer la gran variedad de establecimientos que tenemos en Villajoyosa”. La edil del área animó a vecinos y visitantes “a participar en la ruta y aprovechar esta noche para descubrir comercios, encontrar oportunidades y apoyar a nuestros

comerciantes”.

La celebración de esta nueva edición coincide con la renovación próximamente del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de La Vila Joiosa y Vilacomerç, que será formalizado por el Alcalde Marcos Zaragoza, y la concejal de Comercio, junto al presidente de la asociación de comerciantes, Antonio Muñoz.

El acuerdo refuerza la colaboración entre el Ayuntamiento y Vilacomerç para desarrollar durante 2026 acciones de promoción, dinamización y apoyo al comercio local, así como diferentes eventos comerciales y campañas destinadas a fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad.

El convenio contempla una aportación municipal de 6.500 euros, destinada al desarrollo de estas actuaciones y a seguir impulsando iniciativas que contribuyan a dinamizar la actividad comercial de Villajoyosa.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó que “el comercio local forma parte de la identidad y de la vida de nuestra ciudad y por eso queremos seguir trabajando conjuntamente con Vilacomerç para generar actividad y apoyar a nuestros comerciantes”.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el convenio permite mantener una línea estable de colaboración con el tejido comercial, apoyando iniciativas que contribuyen a incrementar la visibilidad de los establecimientos, fomentar el consumo de proximidad y dinamizar las calles comerciales durante todo el año.

Con la Shopping Night de este viernes, Vilacomerç vuelve a plantear una actividad que combina compras, promociones, participación y premios, invitando a recorrer los establecimientos participantes y a descubrir las propuestas del comercio local. El Ayuntamiento de Villajoyosa y Vilacomerç animan a vecinos y visitantes a sumarse a la iniciativa y convertir este viernes en una noche para comprar, descubrir y disfrutar del comercio de proximidad