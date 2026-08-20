Villajoyosa aprueba una modificación presupuestaria de 1,2 millones para proyectos y servicios

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado en el pleno de agosto una modificación presupuestaria de 1,2 millones de euros que se van a destinar a proyectos en instalaciones y servicios. La propuesta ha contado con los votos a favor del gobierno del PP y Gent per La Vila y la abstención de PSOE, Compromís y Vox.

El portavoz del Gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, explicó que “esta modificación tiene el mismo objetivo que las anteriores: incorporar parte del remanente de Tesorería del presupuesto de 2025 al actual. Una parte de este ya se incorporó para inversiones en proyectos necesarios e importantes”.

Entre los proyectos que se han incluido está la ampliación de presupuesto para las obras de mejora de las isletas de las glorietas de titularidad municipal (150.000 euros); la mejora del camino Salomó-Rancallosa (100.000 euros); o las obras de emergencia del paso de FGV del Montíboli (100.000 euros); entre otras. También se incluyen inversiones para varios departamentos.

En la sesión plenaria se ha dado cuenta de la ejecución del segundo trimestre del presupuesto municipal de 2026, entre otros asuntos en materia económica.

El Pleno rechazó con los votos en contra del Gobierno del PP y Gent per La Vila, y la abstención de PSOE y Compromís, la moción de Vox en la que solicitaba que se establecieran patrullas a pie de la Policía Local.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, explicó en la sesión las razones del voto del Gobierno local alegando que la plantilla de la Policía Local ya cuenta con patrullas de proximidad que se encargan de la seguridad ciudadana en todos los barrios. Así recalcó que en zonas como el centro histórico ya se ha reforzado la presencia de agentes a pie.

“La Policía Local tiene todo el apoyo de este equipo de Gobierno, y creo que de casi todo el pleno. Tenemos una plantilla compuesta por grandes profesionales, por grandes técnicos, que siempre están a disposición de la ciudadanía y de este pueblo para coordinar, como toca, los servicios que necesita la ciudadanía”, indicó Santamaría.

El edil del área aportó datos: “En 2025, la Policía Local realizó 23.922 actuaciones. Eso equivale a más de 67 actuaciones al día y a más de tres actuaciones por hora”. Estas se dividen en Seguridad ciudadana, con 3.455 (un 14%); policía administrativa, con 4.858 (un 20%); policía asistencial, donde está la presencia de policía en las calles y la proximidad, que son 5.706 (un 24%); y policía de tráfico, 6.401 (un 27%).

Ante la moción de Vox, el concejal de Seguridad Ciudadana explicó que “a día de hoy tenemos una plantilla con 74 policías. En septiembre se van a empezar las pruebas para alcanzar el 94,5 % de la plantilla de la actual RPT. Y nuestra intención es seguir sacando más plazas”. Así recalcó que “hay un empeño de este equipo de gobierno en aumentar la RPT para poder sacar más plazas de policía local”. El edil del área añadió que “no vamos a parar hasta aumentar los efectivos, dentro de lo que la ley nos permite”.

El Alcalde Marcos Zaragoza concluyó el pleno explicando que “a día de hoy, en pleno verano, somos más de 100.000 habitantes y los recursos son los que son. No me cansaré de reclamar al Gobierno central más medios y efectivos para la Guardia Civil. Los agentes de Villajoyosa hacen un trabajo ejemplar, pero no pueden seguir con los medios actuales. La seguridad ciudadana es cosa de todos y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Nosotros no vamos a parar en intentar tener la mejor Policía Local posible, con las restricciones que la ley nos impone”.