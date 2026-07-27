Visit Benidorm realiza 91 acciones promocionales en 25 países durante el primer semestre del año

La Fundación Visit Benidorm ha ejecutado un total de 91 acciones promocionales en 48 ciudades de 25 países durante el primee semestre del año en curso, según los datos facilitados por el propio ente turístico. Así, la Fundación ha logrado reforzar la presencia del destino Benidorm en los principales mercados emisores y ha ampliado su alcanza hacia nuevos públicos y oportunidades de promoción.

Las acciones realizadas han incluido, según ha trasladado Visit Benidorm, un total de 30 workshops, 17 participaciones en ferias, 13 presentaciones de destino, 9 fam trips, 7 press trips y 5 blog trips, además de otras acciones como ‘roadshows’, colaboraciones, envíos de material promocional y acciones específicas de ‘street marketing’

La promoción se ha dirigido a diez productos turísticos y seis segmentos diferenciados, con una estrategia orientada tanto al posicionamiento general del destino como a productos específicos. Así, el producto generalista ha concentrado el mayor volumen de acciones, con un 56%, seguido de propuestas vinculadas al ciclismo, deportes, MICE, Film Office, familias, sostenibilidad, DTI y running.

En cuanto a segmentos, la estrategia ha mantenido un enfoque transversal, con presencia de acciones dirigidas al público general, MICE, familias, senior, DTI y LGTBQ+, reforzando la capacidad de Benidorm para adaptarse a diferentes perfiles de visitante y canales de comercialización.

El mercado nacional ha concentrado el mayor número de actuaciones, con 22 acciones en España, seguido de Reino Unido, con 10, Italia, con 6, y mercados como Dinamarca y Polonia, con 5 acciones cada uno. También se han desarrollado iniciativas en Irlanda, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Croacia, Portugal, Austria, Suiza, Serbia, India y otros mercados estratégicos.

Igualmente, durante este semestre, la Fundación ha atendido a 267 agentes de viaje, 21 periodistas y 6 influencers, además de contabilizar 1.203 contactos con agencias de viaje y turoperadores, consolidando así el trabajo directo con profesionales del sector turístico nacional e internacional.

Aumento de la conectividad aérea

Durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, principal puerta de entrada aérea a Benidorm, ha registrado 30.800 vuelos, lo que supone un incremento del 9,4%. Asimismo, se han ofertado 5,73 millones de asientos, con un crecimiento del 12,1%. Estos datos refuerzan la accesibilidad del destino y consolidan la conectividad aérea con los principales mercados emisores, favoreciendo la llegada de visitantes internacionales y la diversificación de la demanda turística.

Por otro lado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) disponibles hasta junio de 2026, los establecimientos hoteleros de Benidorm han recibido 1.123.216 viajeros, que han generado un total de 5.038.923 pernoctaciones. Estas cifras, señalan desde Visit Benidorm, reflejan la capacidad del destino para mantener una actividad turística relevante durante los primeros meses del año, con un volumen significativo de visitantes y estancias antes del inicio de la temporada alta estival.

Segundo semestre

Según el seguimiento de reservas hoteleras facilitado por HOSBEC, con datos de Biontrend, Benidorm presenta para el segundo semestre de 2026 un comportamiento muy próximo al registrado en las mismas fechas del pasado año. De ese modo, aunque el ritmo actual de reservas se sitúa ligeramente por debajo del alcanzado en 2025, las diferencias se reducen conforme avanza el calendario y sin contabilizar una parte importante de las reservas que se formalizan durante las semanas previas a la estancia, especialmente en un contexto económico en el que el consumidor está retrasando sus decisiones de compra y acortando los plazos de reserva.

Estrategia digital

Además de las acciones presenciales en mercados nacionales e internacionales, la estrategia digital de Visit Benidorm ha mantenido una elevada actividad durante el primer trimestre de 2026, alcanzando una comunidad de 309.180 seguidores en los distintos canales de la marca. En ese período, los perfiles digitales de Visit Benidorm han generado 22,61 millones de impresiones y se han publicado 2.684 contenidos en redes sociales y plataformas propias.

Así, TikTok ha destacado especialmente dentro de la estrategia digital con 10,02 millones de visualizaciones, 67.219 seguidores, 99 publicaciones y 58.420 interacciones. Instagram, por su parte, ha alcanzado 90.640 seguidores y 6,52 millones de visualizaciones, mientras que Facebook mantiene la mayor comunidad, con 118.020 seguidores. El blog lifeinbenidorm.com también ha contribuido a reforzar la presencia online del destino, con 81.960 visualizaciones, 67.140 visitas y 62.610 visitantes durante el semestre. Entre los contenidos más consultados destacan las publicaciones vinculadas a Semana Santa 2026, Fallas y Saint Patrick’s Day, y Benidorm Fest 2026.