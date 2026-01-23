Villajoyosa ultima los preparativos para las obras del Puente sobre el río Amadorio que empezarán el lunes

El Ayuntamiento de Villajoyosa iniciará el lunes las obras de ampliación del tablero del Puente del río Amadorio (calle Cervantes), una actuación que tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural futura, mejorar la accesibilidad, actualizar las redes de servicios y poner en valor un elemento urbano clave en el municipio. Los trabajos se iniciarán tras la firma del acta de replanteo y el Ayuntamiento informará paulatinamente de los desvíos de tráfico que se producirán por esta actuación.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la ampliación del tablero sobre el Puente del río Amadorio es uno de los proyectos de mayor envergadura que vamos a realizar este año y con el que vamos a solucionar un problema importante de accesibilidad y seguridad de esta infraestructura”. Se trata de “un proyecto ambicioso, con visión de futuro y que va a modernizar la escena urbana”, añadió. El primer edil apuntó que “esta obra es clave para la movilidad y, aunque soy consciente que se generarán molestias, cuando se terminen contaremos con un puente con aceras de 2,4 metros para los peatones que es lo que se merecen los vecinos de Villajoyosa”.

La actuación tuvo que volver a licitarse después de que el actual gobierno del PP suspendiera las obras anteriores al detectarse deficiencias en la estructura. “El actual proyecto sí tiene todas las garantías de seguridad y accesibilidad, contará con servicios modernizados y los peatones circularán por aceras anchas. El anterior gobierno redactó en 2021 un proyecto antiguo y que no tuvo en cuenta estos aspectos ni muchos otros y tuvimos que empezar prácticamente de cero. Villajoyosa se merece una infraestructura como la que vamos a ejecutar”. El plazo de ejecución previsto de este proyecto es de cinco meses y se ha adjudicado a la mercantil Pavasal Empresa Constructora S.A.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, afirmó que “las obras conllevarán desvíos de tráfico de los que se irá informando paulatinamente. Está previsto que durante la próxima semana se realicen esos cambios, por lo que pedimos a los conductores y usuarios que estén pendientes de la señalización y la información que se publique en los canales oficiales del Ayuntamiento”. El edil del área añadió que “somos conscientes de la incomodidad de estas obras, por lo que pedimos comprensión a los vecinos”.

El puente de Cervantes fue construido entre 1840 y 1878 y cumple una función fundamental de conexión en el municipio dando servicio a vehículos y peatones. Esta infraestructura se compone de 5 bóvedas de ladrillo que dan paso a cinco arcos de medio punto de 9 metros de luz cada uno sustentados en pilas de distinto grosor. Alrededor del año 1950 se procedió a ejecutar una ampliación del tablero con tipología tipo ribera, que fue la que ha supuesto uno de los puntos conflictivos a nivel estructural en las obras que se suspendieron en julio de 2025. Esta ampliación, concebida para alojar aceras y luminarias, fue proyectada con una anchura útil de apenas 1,35 metros.

El proyecto de restauración del puente, redactado en 2021 por el anterior equipo de gobierno, y cuyas obras de iniciaron en el mes de noviembre de 2024, se centraba inicialmente en la reparación de los daños ocasionados por el paso del tiempo, como la humedad en la estructura y las filtraciones de agua. Los trabajos in situ revelaron deficiencias en ampliaciones pasadas, por lo que el actual gobierno local tomó la decisión de suspender las obras e incorporar modificaciones técnicas y funcionales significativas, con el objetivo de asegurar la durabilidad a largo plazo de la infraestructura y mejorar sustancialmente la accesibilidad y la movilidad en el puente.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, indicó que “se va a ejecutar una losa continua de hormigón que ampliará la anchura en 0,50 metros por lado, hasta alcanzar un ancho final de 11 metros con una calzada de 6,20 metros y el resto destinado a aceras”. Las obras incluirán además la mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje; y la red de alumbrado y semáforos. Se mejorará el pavimento y la estética urbana.

Este proyecto se incluye en el plan de inversiones a las que el Ayuntamiento destinará más de 23 millones de euros y para las que se ha concertado financiación externa.