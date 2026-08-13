Villajoyosa subasta dos parcelas municipales en el centro histórico

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha abierto la convocatoria de subasta pública al alza para la enajenación de forma independiente de dos parcelas de propiedad municipal situadas en los números 3 y 5 de la calle María Amada, en el centro histórico.

La primero de ellas, ubicada en el número 3 e incluida en el Plan Especial, es actualmente de un solar urbano para una vivienda de una planta baja y tres pisos de 47,50 metros cuadrados cada uno. El precio de salida total es de 115.143,60 euros (IVA incluido).

La segunda, ubicado en el número 5, se trata de una parcela con una superficie de 40 metros cuadrados. El precio de salida total es de 119.699,25 euros (IVA incluido).

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “volvemos a sacar a subasta estas dos parcelas municipales en el centro histórico rebajando su precio respecto a la anterior subasta. Su enajenación permitirá al Ayuntamiento afrontar nuevos proyectos en beneficio de la ciudadanía y la mejora de los servicios. Actualmente son solares que no tienen uso”.

Ambas parcelas ya fueron subastadas en 2024 cada una de forma independiente como en esta ocasión, procedimiento que quedó desierto. Así, se realizó el mismo proceso en 2016, también sin poder ser adjudicadas en aquel momento.

Los interesados tienen de plazo hasta el 18 de agosto para presentar su documentación. Dado el carácter 100 % telemático de la licitación, las personas o entidades interesadas deberán preparar y presentar su documentación e inscripciones de manera obligatoria a través de la plataforma electrónica de contratación Vortal.