Villajoyosa renueva el alumbrado en los caminos rurales con la instalación de 128 farolas solares de última tecnología

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha renovado y modernizado el alumbrado público en diversos caminos rurales del término municipal. La intervención ha consistido en la instalación de un total de 128 puntos de luz autónomos mediante columnas metálicas de 5 metros de altura y luminarias viarias solares integradas (“todo en uno”).

El concejal de Servicios Técnicos, Peyo Lloret, explicó que “estos dispositivos disponen de baterías incorporadas y un sistema de detectores de presencia (sensores PIR) que regulan la intensidad lumínica según el paso de vehículos o peatones”. El edil explicó que este tipo de luminarias “permite maximizar el ahorro energético y alargar significativamente la duración de la batería integrada”.

Los 128 puntos de luz se han instalado en zonas de las partidas rurales de Barberes Norte, Barberes Sur, Mitjanet, Secanet, Foradà, Mediasses y Rodacucos. Asimismo, se ha incluido como mejora la iluminación del Camí Llarg, en el tramo que discurre desde la avenida Finestrat (junto a Chocolates Pérez) hasta la variante de la N-332.

La actuación ha sido ejecutada por la adjudicataria Alterna Tecnologías SL, con una inversión total de 210.703,65 euros.

El concejal Peyo Lloret añadió que “con esta actuación, el Ayuntamiento no solo apuesta por la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética, sino que sigue invirtiendo en la mejora de los servicios e infraestructuras de las partidas y zonas rurales de Villajoyosa”. El edil del área indicó que “la mejora de la iluminación en estas vías garantiza una mayor seguridad vial y ciudadana”.