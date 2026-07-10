Villajoyosa renovará las pistas del polideportivo la Torreta

El Ayuntamiento de Villajoyosa renueva las pistas deportivas del polideportivo La Torreta de forma integral para mejorar la práctica deportiva. La actuación cuenta con un presupuesto de 48.400 euros.

El concejal de Deportes, Peyo Lloret, ha firmado el acta de inicio de los trabajos junto a técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de los mismos, Asfaltos y Construcciones Aitana SL. La actuación se ejecutará tanto en la pista cubierta como la exterior.

Peyo Lloret explicó que “vamos a acometer la mejora de las dos pistas del polideportivo La Torreta, una instalación que cuenta con gran número de usuarios durante el año para realizar actividades deportivas. Para mejorar la calidad y seguridad de las mismas, se van a realizar la reparación de ambas instalaciones”. El edil del área indicó que, “con esta actuación, seguimos sumando mejoras en las instalaciones para la práctica del deporte de todo el municipio”.

La mejora de las dos pistas tiene el objetivo de renovar el pavimento de hormigón actual que, debido al uso continuado y la exposición a las condiciones meteorológicas, “presenta un evidente desgaste, incluso en las líneas de juego, que dificulta que las prácticas deportivas puedan llevarse a cabo en las condiciones más óptimas”, según explicó el concejal de Deportes.

La actuación contempla el lijado mecánico de la superficie de hormigón. Sobre la base preparada se aplicará un sistema de pavimento multicapa de alta calidad, con una capa de imprimación de sellado, dos capas intermedias de regularización (que aportarán textura y color) y una capa final de sellado y acabado. Una vez asentado el pavimento, se procederá al replanteo y pintado de las líneas de juego con pintura específica para señalización deportiva. El marcado se adaptará escrupulosamente a la normativa de cada disciplina, ya sea fútbol sala/balonmano o minibasket, según la configuración de cada pista. En la pista cubierta se suministrarán e instalarán protecciones en las estructuras de cruces de San Andrés para evitar cualquier riesgo de impacto o contacto accidental por parte de los deportistas.

El concejal de Deportes indicó que “con esta mejora, conseguimos frenar el deterioro del complejo deportivo además de mejorar la calidad de las pistas, ofreciendo a los clubes y vecinos un espacio mucho más seguro para la práctica del deporte”.