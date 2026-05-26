Villajoyosa recibe una subvención de la Diputación de Alicante para realizar acciones innovadoras en Vilamuseu

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante para actuaciones de conservación, catalogación, restauración y exposición de fondos de Vilamuseu, y a la mejora de los recursos para la exposición de estas piezas al público. El total subvencionado asciende a 14.398 euros.

Esta subvención ha sido concedida a 33 museos municipales de la provincia; y Vilamuseu está en el grupo de las entidades museísticas que han superado los 10.000 euros de subvención que se otorgan a aquellos que cuenten con un reconocimiento especial a nivel europeo o mundial.

La concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, indicó que esta subvención “nos permite seguir avanzando en tareas de conservación y restauración de fondos arqueológicos tan importantes como los excavados en la villa de Barberes Sud, entre otros”.

La excavación de la villa de Barberes Sud, del siglo II, ha sacado a la luz miles de fragmentos de pintura mural romana que decoraban sus paredes. Para entender la colocación original de todos estos fragmentos se han hecho sendos contratos con las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación de las Universidades de Murcia y Valencia.

La parte de la subvención destinada a la mejora de las exposiciones se ha invertido en trabajos de renovación: la reposición de textos en vinilo de corte o la renovación de cartelas; y en la sustitución de recursos antiguos, como los vídeos que acompañan a la cantimplora egipcia de Año Nuevo y la crátera griega de las Amazonas, en la exposición temporal ‘Tresors de la Vila Joiosa’.

La concejal de Patrimonio Histórico añadió que “el carácter innovador de las actuaciones propuestas, tales como la restitución digital de los conjuntos de pintura mural de la villa romana de Barberes Sud, en la que se emplean avanzadas técnicas de composición informática aplicadas a la restauración digital del patrimonio arqueológico; o la incorporación de imágenes generadas con inteligencia artificial a los nuevos vídeos de la exposición ‘Tresors de la Vila Joiosa’, han sido claves para la concesión de esta subvención”.