Diputación de Alicante adjudica 20.000 euros para actividades culturales en Villajoyosa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante para la celebración de actividades culturales, musicales y escénicas. El importe ha sido de 20.033,44 euros que se han destinado a varias actuaciones en estos ámbitos.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, explicó que “como cada año en relación con las convocatorias ofrecidas por la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento se acogió a la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2026”.

La edil añadió que “los espectáculos celebrados dentro de esta convocatoria han abarcado todos los ámbitos de las artes escénicas y musicales a través de compañías y artistas profesionales y de reconocida trayectoria”. Marisa Mingot indicó que la Concejalía “apuesta por la promoción de la Cultura desde edades tempranas, tratando de alcanzar el interés de todo tipo de público”.

La subvención se ha destinado en concreto a la actividad musical de “Waterfalls”, celebrada en septiembre en el auditorio de la Barbera; el recital poético-musical “Marc Granell, Recitable”, el 31 de octubre en el salón Don Pedro.

La oferta familiar e infantil continuó con la actuación musical navideña “Cuentos Mágicos”, el 23 de diciembre; y el 29 de diciembre, con el teatro de títeres “Bobo”, de Periferia Teatro en el Teatre Auditori. En 2026, la programación incluyó la charla y exposición “Acuarela a Sorbos” con Consuelo López Catalá y Edyta Plodzien el 9 de enero en el Espai d'Art Contemporani; el teatro de sombras y objetos para la primera infancia “¿Qué se esconde?” de Pàmpol Teatre el 13 de abril en el mismo espacio; y los títeres familiares “Jagilló, el porquet verd blau” de La Carreta Teatro el 23 de mayo en el Centro Social.

Finalmente, los Jardines Doña Concha de La Barbera acogieron el concierto poético-literario “Brontë” de Guiem Soldevila el 30 de mayo; el cuentacuentos para adultos “Amantes Amados”, de Raquel López el 18 de junio; y la propuesta jazzística del dúo formado por María Gil y Dee Jay Foster el 9 de julio.