Villajoyosa recabará la opinión de la ciudadania para la redacción del Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

La primera toma de contacto es este jueves, 16 de abril, en el recinto del Mercadillo y en la puerta de los institutos locales. El consistorio pone en marcha la redacción del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, un documento estratégico que establecerá las líneas de actuación desde el 2026 hasta el año 2030. Escuchamos a Maite Sánchez, concejala de Igualdad de Villajoyosa

Este documento permitirá actualizar el diagnóstico de la realidad local e incorporar nuevas medidas adaptadas a las necesidades actuales de la población. Este proyecto está financiado por la Diputación de Alicante.

El Plan se desarrollará a través de una metodología participativa que implicará a diferentes agentes del municipio, incluyendo ciudadanía, asociaciones y personal técnico y político. El objetivo es garantizar que las acciones definidas respondan a una visión compartida y real.

El IV Plan de Igualdad implicará a la ciudadanía en diferentes espacios de participación, como grupos de discusión, encuentros abiertos y encuestas a pie de calle, en los que se podrá aportar de forma anónima diferentes miradas y propuestas.

La siguiente oportunidad que tendrán los vecinos y residentes del municipio para aportar sus ideas será el 22 de abril en el centro social Llar del Pensionista, a las 12.00 horas, en la segunda planta del edificio.